Secondo quanto viene riferito dall'Inghilterra, alcuni scout del Real Madrid erano a vedere l'Inghilterra Under 19 in questa sosta Nazionali. Come mai? Per vedere da vicino le prestazioni di Jobe Bellingham, fratellino di Jude, il numero 5 dei Blancos. Il giocatore del Sunderland potrebbe così in futuro raggiungere la Spagna.