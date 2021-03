IL TABELLINO

. La domanda è: possono giocare tutti insieme? Senza bisogno di laurearsi a Coverciano, la risposta sarebbe no. L’equilibrio, vi direbbero, andrebbe a farsi benedire.che segna due gol in pochi minuti e porta a casa tre punti tutt’altro che scontati.. Tocca al famosoche si becca subito un cartellino giallo per un intervento decisamente scomposto su Vignali. Era diffidato, salterà la prossima con la Lazio. Alex Sandro, promosso nell’occasione capitano, fa il centrale di sinistra. Lo Spezia pratica il solito pressing alto che non tiene in alcun conto la caratura dell’avversario.spaventa subito la Juve con incursione garibaldina favorita dall’immobilità delle statue bianconere. L’approccio, come direbbero quelli bravi, è decisamente favorevole alla compagnia di Italiano che controlla il gioco Spezia che sembra in grado di ripetere il colpo riuscito contro il Milan. Marchizza imperversa, Farias mette in seria difficoltà Danilo.Soltantoriesce ogni tanto a smuovere le acque ma ho l’impressione che non possa coesistere con Kulusevski, che occupa una strana posizione. E? Non tocca un pallone per mezzora poi si presenta con un piatto prelibato: il suo destro a giro coglie in pieno il palo. Un gesto tecnico davvero rilevante.Il secondo tempo non cambia lo spartito fino a quando Pirlo decide di rimescolare le carte del mazzo con un doppio cambio: fuori McKennie e Frabotta,. Una manciata di secondi dopo essere entrato proprioserve lo spagnolo che non fallisce il colpo nonostante la bandierina alzata del guardalinee, sconfessato dal Var.. Il gol diè la classica ciliegina sulla torta.Marcatori: st 17' Morata, 26' Chiesa, 44' Ronaldo.Assist: st 17' Bernardeschi, 44' Bentancur.Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Frabotta (16' st Bernardeschi); Chiesa (27' st Ramsey), Bentancur, Rabiot, McKennie (16' st Morata); Kulusevski (43' st Di Pardo), Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Ramsey, Dragusin, Fagioli, Peeters, Aké. All. Pirlo.Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza (40' st Bastoni); Estevez, Sena (40' st Agoumé), Maggiore (27' st Acampora); Gyasi, Nzola (27' st Galabinov), Farias (27' st Verde). A disp. Zoet, Ricci, Ferrer, Chabot, Ismajli, Agudelo, Piccoli. All. Italiano.Arbitro: Sacchi di Macerata.Var: Fabbri di Ravenna.Ammoniti: pt 10' Frabotta (J); st 49' Demiral (J).Note: st 50' Szczesny respinge rigore a Galabinov (S).