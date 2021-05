A nulla servirebbe contestualizzare, ricostruire cause e fattori concomitanti dell’involuzione a cui abbiamo di fatto assistito in questi ultimi mesi, fino al grigiore di Udine e alla disfatta col Milan. Pirlolandia sta sbaraccando mentrePerché il punto è proprio questo.Altro che liquida, per costoro la Juve di quest’anno è solamente uno scatolone d’aria, tatticamente parlando. Zero contenuti dentro, zero principi. Ma è davvero così? È andata veramente così?. Bisogna allora indagarne i motivi. Buffon, intervistato dopo Sassuolo-Juventus, ne vede uno principalmente, e di natura mentale. Ne deduciamo chetanto nel singolo match quanto -e forse soprattutto- durante l’arco della stagione. Ma se è comprensibile che Buffon sorvoli sugli aspetti tattici, noi possiamo chiederci liberamente se, al quale si affidavano ampie libertà in fase di possesso, sia per legare il gioco tra i reparti, sia per consentire al terzino di catena di alzarsi lungo la fascia a coprire l’ampiezza. L’azione del terzo gol contro la Sampdoria nella prima di campionato è un ottimo esempio del funzionamento di questo dispositivo. Nell’immagine sotto si notano anche un...Ramsey riceve in zona di rifinitura mentre De Sciglio (allora il cambio di Frabotta) resta aperto a sinistra, riempiendo lo spazio svuotato dal gallese. Di fatto è un 4-4-2 difensivo sviluppato in questo modo in fase offensiva. La Juve non ha mai difeso a tre quest’anno, semmai ha costruito a tre, che è una cosa molto diversa. Ecco ilPer avere una conferma diretta di quanto vado illustrando rileggete le dichiarazioni di... si fa trovare sempre bene tra le linee, aiuta in costruzione ed è intelligente a muoversi al servizio degli altri”. Nella recente sfida col Sassuolo una funzione simile ha provato a svolgerlaDetto ciò,ma non per questo casuale.. Prendiamo ad esempio l’azione dell’uno a zero contro il Cagliari, all’Allianz. Sempre nel girone d’andata, quando la Juve si esprimeva più libera mentalmente.È tutto un’entrare e un’uscire dalla zona di rifinitura, con avanzamento graduale del pallone, linea avversaria dopo linea avversaria. Fondamentali nel palleggio e nel fraseggio corto bianconeroIn questo frangentesul centrodestra del fronte d’attacco.Ora stacchiamo e passiamo all’oggi, alla gara col Milan e a quella col Sassuolo. In mezzo, lo sapete, è successo di tutto. Dal trauma collettivo di Oporto (un errore individuale che è diventato un precedente clamoroso nella memoria collettiva di tutti), alla sconfitta col Benevento, dall’uscita dalla Champions per una barriera senza coccodrillo (anche quella un po’ troppo liquida...) allo scudetto strameritato dell’Inter. Poi tra tutte queste cose c’è stato ancheUn bene in certi casi, in altri meno. E mentre, insomma). Quindi tanta gamba, ma sempre e solo a una velocità. A destra, inoltre,(la funzione svolta a inizio anno da Ramsey a sinistra, però sulla fascia opposta).E la zona di rifinitura è stata pochissimo cercata dagli uomini di Pirlo. Qui sotto..., ignorando le possibili tracce interne. Ma quando la Juve crossa tanto, quando il colombiano crossa troppo, significa che ci sono problemi nella zona di rifinitura. Che non è cercata bene dai costruttori e/o non è occupata bene dagli invasori. Questo, evidentemente.Ed eccoci infine alla partitaEbbene, il Sassuolo ha pressato fortissimo e altissimo i bianconeri, mettendoli in difficoltà più di una volta, specialmente nella costruzione bassa. C’è stata lacome potete vedere.La domanda è: main questa circostanza.Due le intenzioni sottese: la prima, diventare il... Insomma, tutti questi spostamenti, questi interscambi e queste rotazioni in casi come questi forse tolgono qualche riferimento a chi è in possesso del pallone (se viene aggredito con determinazione dall’avversario). Forse corse così lunghe in prossimità di una palla coperta sono controproducenti.Poi è anche vero che se provi a costruire dal basso e non ricerchi sistematicamente la superiorità numerica tramite combinazioni ragionate (qui), allora è giusto che ti stringano all’angolo.