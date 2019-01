Il blogger di VivoPerLei Acacio contro calciomercato.com. L'utente ha così espresso il suo pensiero attraverso"Circa 4-5 anni fa ho imparato ad amare questa testata giornalistica sino a seguirla quotidianamente e più volte al giorno attraverso il sito e l'app. Mi è piaciuta talmente che ho deciso di scrivere qualche articolo attraverso il Vivoperlei e mi sono appassionato tanto da farla conoscere in giro e da postare link a qualche articolo sui whatsapp degli amici.Poi piano piano la passione è scemata, devo dire con grande dispiacere. A malincuore mi sono reso conto che qui dentro contano solo i numeri, che 100 risposte ad un post con scritto "Ah ah ah ah" valgono più di 100 righe scritte analizzando i fatti reali. La realtà odierna di questa testata è cheE lo fa attraverso due strade ugualmente vergognose:- permettendo a pseudo giornalisti come Chirico di scriverecome l'ultimo su Calciopoli.- non mettendo nessuna moderazione sui commenti agli articoli... o meglio... esiste una moderazione automatica che cancella ogni intervento in cui vi sia una qualche parola proibita, ma nessun limite a chi commenta con un "Ah ah ah ah" una notizia o con un "Fozza Inda" un articolo su Fenati scorretto contro Manzi...Questo giornalismo semina ODIO eDa oggi la mia esperienza con CM.com è terminata. Non credo interessi a nessuno... ma è per rispetto ai prossimi morti che verranno in questo paese dove si sa solo seminare ODIO...".Terminata la prima settimana del nuovo bando, è in corso la seconda. Per conoscere tutti i dettagli vi raccomandiamo di cliccare QUI o nella pagina delle INFO