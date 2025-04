Un brutto infortunio e poco impiego. Fiorentina scettica sul riscatto di Adli: può tornare al Milan

Getty Images

Fiorentina-Milan non è solo una sfida di campionato, ma anche un incrocio di destini pere Riccardo Sottil, ex compagni e ora rivali. Si sono ritrovati nello spogliatoio viola quest'estate, poi il classe '99 ha fatto le valigie d è partito in direzione Milan in prestito. Entrambi, però, stanno faticando nelle rispettive squadre: Adli ha collezionato solo 14 minuti da febbraio, penalizzato da un infortunio e dalla crescita del trio Fagioli-Cataldi-Mandragora in mediana. Sottil, dal canto suo, ha accumulato appena 81 minuti in nove partite con il Milan, senza mai riuscire ad incidere. E il futuro oggi sembra sempre più delineate verso un ritorno per entrambi nelle squadre proprietarie del loro cartellino.

- In particolare, scrive stamani il Corriere dello Sport, la Fiorentina sembra poco propensa a riscattare Adli dal Milan. Il ragazzo è si è subito ritagliato uno spazio importante nei primi mesi della stagione ma è via via scivolato indietro nelle gerarchie. I viola dovrebbero sborsare circa 13 milioni di euro per il suo riscatto ma questa sembra oggi un'ipotesi poco prrobabile.