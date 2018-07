Marcatori: 12'Sanchez (Man Utd), 15' Suso (Mil)

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma (Dal 60' Reina); Abate (Dal 60' Antonelli), Musacchio, Bonucci (Dal 46' Romagnoli), Calabria; Kessie, Locatelli (Dal 60' Mauri), Bertolacci (Dal 46' Borini); Suso, Cutrone (Dal 74' Kalinic), Çalhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Reina, Mauri, Bonaventura, Kalinic, Borini, Romagnoli, Antonelli, Brescianini, Tsadjout, Simic, Torrasi, Bellodi, Halilovic. All. Gattuso

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Grant(46' J.Pereira); Darmian, Smalling, Bailly, Shaw (Dal 74' Fosu-Mensah); Tuanzebe, McTominay, Herrera; Mata (Dall'88 Hamilton), Pereira, Sanchez. A disp.: Joel Pereira, Fosu-Mensah, Mitchell, Garner, Chong, Bohui, Gomes, Hamilton, Williams, Greenwood. All. Mourinho

Ammonizioni: Herrera (Man Utd)

Sequenza rigori: A. Pereira gol, Calhanoglu gol, Herrera gol, Borini sbaglia, Sanchez gol, Kessie gol, McTominay sbaglia, Suso sbaglia, Joel Pereira sbaglia, Reina gol, Bailly sbagliato, Romagnoli, sbagliato, Smalling gol, Calabria gol, Tuanzebe gol, Kalinic gol, Focus-Mensah gol, Musacchio gol, Hamilton sbagliato, Mauri sbagliato, Darmian gol, Antonelli gol, A.Pereira gol, Calhanoglu gol, Herrera gol, Kessie sbagliato

Nella prima uscita della IGattuso schiera Bonucci dal primo minuto,in coppia con Musacchio. Non è bastato ai rossoneri un super Reina, protagonista di ben 4 rigori parati.Le due squadre si affrontano a viso aperto e nei primi 15 minuti di gioco succede di tutto. Partono forte i Red Devils con McTominay che ruba un pallone a Kessie ma trova un attento Donnarumma a respingere la sua insidiosa conclusione a rete.Risposta immediata dei rossoneri:La partita scende di tono, si segnala solo Mata con un tiro dai 30 metri che per poco non sorprende Donnarumma. Gattuso può essere soddisfato, i suoi giocano un'ottimo primo tempo con Suso e Bonucci particolarmente ispirati.La seconda frazione vede la consueta girandola di cambi ma solo di marca rossonera, con Bonucci che lascia subito il campo per Romagnoli. Due le occasioni più importanti:. A cinque minuti dalla fineSi vai ai rigori, una sequenza da record: al tredicesimo tentativo è di Kessie l'errore decisivoNonostante avesse di fronte un Manchester United imbottito di riserve, i rossoneri hanno per lunghi tratti comandato il gioco.