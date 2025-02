Getty Images

Lautaro può vincere il pallone d’oro? Il parere dei bookies nelle quote

. Ogni anno, infatti, le scelte dei giurati alimentano dibattiti, lasciando spazio a dubbi e opinioni contrastanti sul vincitore. La vittoria di Rodri nel 2024 ha suscitato divisioni tra i tifosi, con molti che non hanno condiviso la scelta. Come accade ogni anno, anche quest’edizione del Pallone d'Oro ha suscitato applausi ma anche malcontento tra milioni di appassionati. Intanto, la corsa verso il trofeo 2025 è già iniziata. Se Rodri non dovesse essere presente nella prossima edizione a causa dell'infortunio che lo terrà lontano dai campi per tutta la stagione, a contendersi il premio saranno alcuni dei più grandi nomi del calcio, tra cui Vinicius, Salah, Mbappé, Yamal, Lewandowski e altri ancora.Lautaro Martinez è senza dubbio uno dei migliori attaccanti a livello mondiale.Insieme alla sua squadra, Lautaro è in corsa per tutti i principali trofei, tra cui la Serie A, la Champions League e il Mondiale per Club. Se dovesse continuare a vincere titoli e a guidare la squadra come sta facendo, la sua candidatura al Pallone d'Oro potrebbe diventare davvero concreta. Tuttavia, le quote dei siti scommesse vedono la sua vittoria piuttosto improbabile, fissandola a 31.00 su Eurobet e 33.00 su Sisal. Sebbene sia difficile immaginare una sua vittoria in questo momento, per i motivi appena elencati, non sarebbe poi così impensabile pensare che il 'Toro' possa fare il grande salto.

Chi sono gli altri ‘italiani’ in corsa? Da Calhanoglu a Lookman

Nonostante le diverse opinioni che emergono, il nostro calcio sta vivendo una crescita significativa, sia in termini di appeal che per quanto riguarda il livello individuale dei giocatori. Un chiaro segnale di questo progresso è rappresentato dalla presenza di numerosi calciatori della Serie A nella lista dei candidati al Pallone d'Oro. Sebbene una loro vittoria sembri al momento difficile da immaginare, il solo fatto di essere inclusi tra i migliori rappresenta un motivo di orgoglio per i club italiani. I bookmaker, infatti, hanno quotato anche alcune possibili vittorie, come quelle di(51.00 su Eurobet),(71.00),(rispettivamente a 501.00 e 251.00), oltre a(a 251.00), accanto al talento turco della Juventus. È ancora presto per fare previsioni concrete, ma il numero crescente di nomi provenienti dal nostro campionato è un segnale positivo per l’intero sistema del calcio italiano.