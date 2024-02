Un cane fa irruzione in campo: San Lorenzo-Union Santa Fe interrotta per 5 minuti

¡OOOOLE! ¡OOOLE! Espectacular lo de la gente de San Lorenzo con el perrito que invadió el campo. por 4 MINUTOS ante Unión... ¡Gran momento del lunes!pic.twitter.com/41JI5ruSZ8 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 6, 2024

. E l'episodio curioso accaduto nel corso di, partita valida per la terza giornata del campionato argentino.Tra i ventidue giocatori in campo, è stato il cucciolo a quattro zampe a prendersi la scena con un'imprevista irruzione sul rettangolo verde di gioco., mentre addetti alla sicurezza e calciatori si prodigavano per bloccare il cane.- Il cane, dotato di collare, ha fatto irruzione in campo e ha iniziato a correre per tutta una metà del campo: dopo essere entrato sul prato di gioco si è diretto verso una delle due porte, due steward hanno tentato di fermarlo ma invano, prima dell'intervento dei calciatori.. Sono intervenuti in campo anche alcuni uomini della sicurezza, il cane è stato riportato fuori dal campo e le due squadre hanno ripreso il gioco dopo il momento di ilarità.- La partita tra San Lorenzo e Unión Santa Fe è poi terminata sul risultato di 0-0, secondo punto e secondo pareggio di fila per i padroni di casa mentre gli ospiti sono saliti a quota 4, al quinto posto in classifica in coabitazione con Racing Club e Platense.