Una serie tv su Francesco Totti. Niente di utopico, ma qualcosa di concreto, visto che la casa di produzione che ha realizzato The Young Pope, la Wildside, ha acquisito i diritti dell'autobiografia di Francesco Totti, scritta con Paolo Condò: 'Un Capitano'. Ma chi potrebbe interpretare il leggendario capitano della Roma?



Qualche mese fa, una candidatura arrivò direttamente dalla Scozia. James McAvoy, il Professor Xavier degli X-Men, il protagonista di Split, dichiarò: "Somiglio davvero a Francesco Totti? Si è appena ritirato, giusto? Sì che lo interpreterei!". Come scrive la Repubblica, però, il più accreditato è un attore italiano, romano, fresco vincitore del David di Donatello interpretando Stefano Cucchi nella pellicola 'Sulla mia pelle': Alessandro Borghi. E' lui in pole per vestire, dietro una macchina da presa, la maglia numero 10 della Roma.