Provando ad esaminare a fondo le 14 partite senza sconfitta,. Cosa vuol dire questo nuovo accostamento? Checome qualità di squadra e possibilità di successo. Questo può renderla? E’ molto difficile,. La Juve è a 7 punti sicuri dal Milan e tra i cinque e gli otto punti dall’Inter. Nelle quattordici partite passate in serie positiva, la Juve ha ripreso 5 punti all’Inter e 4 al Milan. Ha tenuto, ottima ma non eccezionale per recuperare.Proseguendo con questo ritmo la Juve arriverebbe a 76 punti, 1-2 meno di un’Inter che a sua volta proseguisse con la media delle ultime 14 partite. Il campionato andrebbe allora al Milan a circa 80-81 punti. La sostanza è che, è una squadra alla pari. La notizia è buona e insufficiente.aprendo un dubbio.