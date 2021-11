. Siamo al punto del cammino in cui non contano le nostre valutazioni personali. Conta quello che dice la classifica. E’ già abbastanza strano che si consideri ancora oggi l’sullo stesso piano discambiando le potenzialità di una squadra con la realtà.. Sarebbe molto difficile recuperarli a due squadre. E comunque il campionato dell’Inter non dipende più dall’Inter da molto tempo, qualunque sia la sua forza reale.E’ proprio questo il limite dell’Inter, che a novembre è già davanti a partite da dentro o fuori.. Ha pareggiato con Milan, Atalanta e Juventus, ha perso con la Lazio. Sono indizi di incompletezza che la partita contro il Napoli può cancellare, ma resta l’impressione che nemmeno l’Inter campione d’Italia abbia la forza chiara per funzionare da riferimento di tutti.E’ questa misura ultima che c’è in palio domenica.