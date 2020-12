. O che Pirlo avrebbe dovuto accettare il riposo ma portandolo comunque in panchina pronto a fargli fare sull’uno a uno almeno venti minuti finali.O infine che, se proprio voleva riposare, avrebbero dovuto fermarsi in Champions visto che la qualificazione è già sicura. Sono tutti errori di ingenuità.Non si può ragionare con la normale logica del calcio quando si parla di Ronaldo.Per questo ha scelto di riposare in campionato, per giocare in Champions. Che la Juve sia qualificata gli fa piacere ma sono le proprie statistiche a interessarlo di più. I gol, le presenze in Coppa, la storia del dopo di lui. A 35 anni, la Juve per Ronaldo è un mezzo, non un fine.