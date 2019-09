Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il focus di oggi non poteva che essere dedicato al Milan e alla crisi che sta attraversando la squadra allenata da Marco Giampaolo. Un progetto sbagliato e banale in tutte le sue scelte.



Al Milan sono tutti bravi, ma non abbastanza, è una buona squadra che però ancora non esiste. Sono tutti grigi, non hanno personalità e Giampaolo, che è un maestro onesto e malinconico, ha capito i limiti della squadra e sa di non poterli evitare. La radice di tutti i mali parte però da più lontano, dall'esclusione dalla coppe europee fatta passare come una salvezza. Invece è stato un ridimensionamento che certificava che il Milan doveva adattarsi. Infine la scelta di Maldini e Boban? Un'idea bellissima, ma con poche basi e che banalizza il calcio.