Non ho avuto molta voglia stavolta di vedere Sanremo. Non sono schizzinoso, adoro il festival. Ma sono rimasto a quello di Baglioni. Quest’ anno poi l’evidenza balzava agli occhi. Eravamo sintonizzati su due vite diverse: una che ci dava buoni esempi un tanto al chilo e l’altra, quella vera, che ci dice ogni giorno di stare attaccati seriamente al poco che ci è rimasto.Non mi faceva andare via i pensieri, me li faceva arrivare. Non riesco da tempo a capire nemmeno la differenza di Fiorello, che esiste certamente, maSulla musica chiedo scusa, ho orecchio ma non competenza. Sento voci straordinarie dentro a melodie strane, faticose.. Ma non fateci troppo caso, sono rimasto a Senza luce e My way. Non mi sento nostalgico, per esempio Ultimo ha forza e note. I Negramaro grande vocalità. Ma è la melodia che se n’è andata.