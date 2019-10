Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



Questa Atalanta è da scudetto? E' la domanda che in tanti si pongono alla luce del grande rendimento della squadra di Gasperini in questo inizio di campionato: la mia risposta è sì. Per gioco e preparazione atletica, cos'ha il tecnico nerazzurro in meno rispetto al tanto celebrato Conte?