in posizioni così alte. In sostanza, quanto sono competitive? I campionati sono sempre molto conservatori. Se le grandi squadre sono sei, almeno cinque arrivano sempre in fila. Resta di solito un’eccezione, più l’occasione offerta adesso dalla Conference.Si può dire di più: nove giornate sono state spesso sufficienti a indicare il risultato di una stagione.Negli ultimi tre anni due sole eccezioni, il Cagliari sesto nell’ottobre del 2019 poi finito quattordicesimo, e il Sassuolo, secondo con Inter e Napoli nel 2020, poi arrivato ottavo., dodicesimo tre anni fa, poi sesto alla fine. L’Udinese del resto è arrivata terza già nel 2012, quarta l’anno prima e quinta l’anno dopo. E’ una sorpresa relativa. L’Atalanta, ha avuto la sua classifica peggiore nelle ultime sei stagioni lo scorso anno con l’ottavo posto. Gli altri anni è arrivata una volta quarta e tre volte terza consecutivamente. Meritano quindi buona attenzione entrambi.