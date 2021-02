Non voglio fare l’elogio della, sarebbe sciocco. Preferirei non fosse dato all’arbitro il compito di segnalare sul referto l’offesa a Dio come fosse una spiata fra ragazzini.. Sentire e parlare col giocatore che ha bestemmiato, o anche far finta di niente come spesso fa con le offese dei giocatori a lui rivolte. C’è in ballo anche una questione di mera pratica.Si può discutere infine su cosa voglia dire blasfemia: sarebbe l’offesa a qualcosa considerato sacro. Ora, che Dio è morto non lo ha scrittonel ’67, l’aveva già detto140 anni fa e se ne discute con rumore fin dai tempi di Galileo.Le religioni per fortuna restano, ma il concetto di sacro è ormai un’opinione personale.E giusto battersi per un’educazione migliore in modo meno vigliacco. E senza approfittare dell’assenza di pubblico per diventare dei guardoni all’incontrario.