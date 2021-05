Siccome il calcio è un riassunto della vita, ha sempre una sua puntualità grave., ammette di non sapere cosa fare dei suoi 43 anni, di aver dato tutto e ricevuto altrettanto,, si forma ancora partita dopo partita come sempre. Il vero cinema siamo noi, il caso eccezionale ritorna sempre un po’ normale., trascurabile come gli uomini in mutande che lo costruiscono e magico come la qualità quantistica che né è alla base., una constatazione che diamo sempre per data fino a dimenticarla. Il calcio è indifferente ai progetti, è una diversità che si insegue guidata dalla tua differenza. Allargate il concetto. Nella Juve di Sassuolo che tiene in corsa una Juve magra,, cioè paradosso per una squadra che voleva rifondarsi. Che diventa nel calcio solo una vecchia consuetudine.