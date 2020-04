Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Oggi si parla del caso Lukaku, e delle polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni sui giocatori dell'Inter ammalati nel giorno del match con il Cagliari: "In 23 su 25 ammalati, Skriniar rischiò di svenire. Coronavirus? Non ne avremo mai la certezza". A Sconcerti qualcosa non torna delle dichiarazioni dell'attaccante belga...