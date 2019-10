Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



Il Napoli è il grande malato di questo primo scorcio di campionato, almeno per quanto concerne la lotta per l'altissima classifica. La formazione di Carlo Ancelotti vanta un saldo negativo in termini di punti rispetto alla passata stagione e all'ultima della gestione Sarri. E' il trend più evidente, insieme agli 11 punti in più conquistati dall'Atalanta: sono numeri indicativi ma che non spiegano tutto. Eppure a Napoli qualcosa sembra essersi rotto.