i. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.. Se non se la sente o non riesce a fare una formazione, pazienza, le verrà data la sconfitta a tavolino.. Che mancasse una regola di riferimento era chiaro, che si sperasse in qualcosa di più umano, di logico ed attuabile anche. Tra l’altro il calcio oggi si gioca in sedici.Se poi i sani rimasti non si sono potuti allenare, se sono corsi dietro al tampone per giorni o sono stati in pensiero per sé e la famiglia, nessun problema.Potete stare tutti a casa. Ma una volta sola a campionato, non di più, è un favore che vi facciamo. Se non guarisci in fretta la partita dopo la perdi a tavolino.