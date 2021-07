Il caso Salernitana è finito come doveva, con una deroga. Lotito è una persona strana, maE nessuno può mettere leggi arbitrarie che per primo ha infranto. Ha fatto una pessima figura il presidente Gravina, l’ha fatta l’intero consiglio federale che ama discutere di tutto, ma mai di se stesso. Perché l’associazione allenatori dovrebbe avere voce in consiglio federale su un disputa di diritto privato? O la lega dilettanti con il suo terzo di voti?E’ bastato avere un po’ di forza per interrompere il circuito mediatico che per smentire Lotito era disposto ad avallare l’ovvietà di una prassi inesistente.Questo vuol dire che il Bari ha bisogno di una deroga e forse anche la Juve con la sua under 23. Sono felice per la Salernitana, che non c’entrava niente.