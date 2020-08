I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.Si sente parlare di Allegri eventualmente al posto di Conte se non dovesse fermarsi la sua polemica con la proprietà dell’InterSarebbe molto strano, anche in una stagione che strana è stata certamente. Quando un grande allenatore è libero, si fa intervistare, appare, cerca di vivere dentro la notizia per non essere dimenticato. Allegri è in vacanza dal calcio da un anno intero.La differenza tra questa estate e le altre è che oggi si gioca ancora, ci sono le finali di Champions. Otto grandi squadre coinvolte. La mia impressione è che Allegri sia stato contattato da più di una di queste squadre, che abbia già scelto quale, ma non possa renderlo noto perché la Champions è ancora in atto. Ma non conterei su di lui per nessuna sostituzione in corsa.