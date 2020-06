Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il commento di oggi è su Federico Chiesa.



L'azzurro è un giocatore di grande potenziale, ma deve imparare a segnare, per questo non può essere al livello di Icardi o Milik. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso vuole 70 milioni di euro per il suo cartellino, un prezzo fuori mercato. Significa che non vuole venderlo.