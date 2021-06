Sarà molto interessante capire come Allegri costruirà la Juve. Se entrerà un regista, salterà un attaccante automaticamente, quindi si andrà verso qualcosa di vicino a un 4-3-3.Ha giocato e vinto un campionato con Morata e Tevez, ha perso con loro una Champions solo in finale, ma avendo Vidal Marchisio Pirlo e Pogba a centrocampo. Dybala può fare benissimo il Tevez di cui ha meno forza psicologica, ma, in tempi normali, gli stessi gol.Un centrocampo con Betancur, De Paul e Pogba, con Rabiot, Arthur e McKennie in panchina sarebbe da vertice immediato.Cuadrado e Chiesa potrebbero bilanciarsi tra destra e sinistra, con De Ligt e Bonuccibravissimo nel chiudere i triangoli in area con chi ha i piedi e le idee giuste.. E forse anche liberata. Una classica grande squadra all’Allegri.