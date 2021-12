Tutti vogliono Scamacca, ma qual è il suo giusto prezzo? E soprattutto in questo momento è l’ attaccante giusto per chi, la Juve o il Sassuolo?Se questa leggerezza fa parte di una grande società, non sorprende la difficile situazione in cui si trova. Scamacca è un possibile centravanti importante, per questo va sperimentato. LIl bello del mercato è che ognuno può dire quello che vuole, ma non credo che la Juve con Scamacca sarebbe diversa. Chi gli porterebbe palloni diversi? La debolezza del nostro calcio arriva semmai dalla facilità con cui il Sassuolo parla con chiunque e tutti vogliono quelli del Sassuolo. C’è un errore di grammatica in questo, un rovesciamento della storia. Come se il Sassuolo non fosse più autosufficiente. O come se tutti noi gli avessimo dato il compito di crescere un calcio che non c’è.