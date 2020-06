Torna l'appuntamento di Calciomercato.com:. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il commento di oggi è sui limiti dell'di. Non ci sono giocatori guida. Quando gioca bene, il meccanismo funziona per induzione, ma, quando si tratta di giocare bene nel lungo periodo per vincere, arrivano gli errori., sono pochi quelli che lo sono già stati. Un esempio:. Ci sono dei dubbi sulla serenità con cui Conte sceglie i suoi uomini di mercato: preferisce spesso la quantità alla classe. La sua Italia, che rimane per me la sua più grande impresa breve, era quella di Giaccherini e Pellé.L'Inter adesso è popolare e lenta, senza una vera differenza. Va avanti per la diversità spontanea della sua rosa. Infatti, vince con i 5 cambi, ma la differenza non avverte le qualità del proprio allenatore.