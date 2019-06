Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Conte è il nuovo allenatore dell'Inter e deve risolvere un grana che il club di trascina da mesi, ovvero il futuro di Mauro Icardi.



UNA CHANCE - L'ex guida tecnica di Juventus e Chelsea non è un fan di Maurito e non lo considera un'opzione per l'attacco. Ha dato il via libera alla cessione, ma nessun club al momento si è avvicinato alle richieste dell'Inter. Con il passare delle settimane c'è il forte rischio di svendere un attaccante che può dare ancora tanto, perché non valutare la possibilità di dargli una chance?