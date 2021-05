Nemmeno per un minuto Conte ha pensato che andandosene violava lui un contratto. Nemmeno per un minuto ha sospettato che se accetti tre anni di contratto, devi anche accettare la sorte di quei tre anni.Sei il comandante, se scappi per primo non puoi passare da eroe. Se prendi anche i soldi per fuggire, perdi qualunque diritto di intervenire sulla vicenda.Una segretezza che in questo caso deve coprire un ragionamento complesso: se l’Inter si indebolisce, io ho diritto al pagamento di un danno molto prima che il danno avvenga. Adoro queste storie, ma se trattano il prezzo, non venitemi a dire che sono uomini verticali.