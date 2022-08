Quando si perde come ha fatto l’con laè importante avere uno sguardo d’insieme e non cercare un unico colpevole.Questo vuol dire che la gara è stata preparata male, la lentezza di gioco era troppo evidente per non essere almeno in parte voluta. Credo cheabbia sbagliato la preparazione alla partita, l’ha pensata male. E ha finito con gestirla peggio.In più Gagliardini ha giocato male. Ma non può essere solo questo l’errore. L’Inter è mancata tutta. Non c’è stato Brozovic, c’è stato poco Barella, anche meno Lukaku, Bastoni, De Vrij. L’Inter non può oggi fare a meno di Dumfries, che è una sua differenza. Se discutiamo solo di Inzaghi e Gagliardini, ci fermiamo all’evidenza, che è sempre la storia più seducente. Per capire bisogna guardare più a fondo e chiedersi perché sono mancati i giocatori base.