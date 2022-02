Il primo dato non è pessimo: Lautaro non segna da due mesi, ma è ancora il quarto miglior attaccante del campionato con 11 reti. Dietro Immobile e Vlahovic, lontani, e Simeone che ha un gol in più. E nettamente davanti a Scamacca di cui si parla molto, a Ibrahimovic, Giroud, Dybala, Morata, Raspadori.Lautaro perde in quel tempo le sue doti migliori che sono rapidità e precisione di tiro. Deve fare di più perché ha 24 anni e gioca in una squadra che ha un ottimo gioco d’attacco. Deve continuare la sua crescita, maE’ una prima punta, non un centravanti. Il suo bello è apparire dal buio, improvvisamente. Lì è letale. Oggi gioca in piena luce.