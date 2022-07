Amici miei, o qualunque cosa siate., provate a cercarlo tra i miei ormai più di settecento cappuccini. Ho detto che, cioè soggetti complessi per il calcio., hanno fatto la storia pagando con mille miliardi tra lire ed euro. Gli americani preferiscono di gran lunga spendere su cose che producono patrimonio certo.Lo stadio è necessario, anche se a Milano sembra destinato a essere sempre diviso per due, il che resterà un mezzo privilegio. Farà aumentare il patrimonio di qualunque squadra, è ovvio. Creerà alla lunga un privilegio comune, quindi un privilegio reale di nessuno. E certamente non nel senso del gol almeno.Si alzerà la soglia della ricchezza, ma sarà una ricchezza comune, cioè del Milan e della Salernitana, dell’Inter e del Bologna. E non credo che Milano voglia fare lo stadio per staccare Bologna e Salernitana. Londra ha otto stadi, i campionati però si vincono a Manchester e Liverpool. Come è possibile? Semplice,