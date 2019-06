Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan e avrà sicuramente un’idea già chiara su Patrick Cutrone e André Silva, ma la società farà anche altre valutazioni prima di decidere chi cedere dei due.





UNO PARTE - La tecnica di André Silva o il carattere di Cutrone? Accanto all’intoccabile Piatek ci sarà spazio solo per un’altra punta nel 4-3-1-2 del nuovo allenatore rossonero. Entrambi gli attaccanti sono reduci da una stagione deludente: il primo in prestito al Siviglia, il secondo proprio al Milan. Uno dei due, salvo sorprese, lascerà la squadra rossonera in estate: così Maldini, Boban e Massara decideranno chi partirà. Non è solo una questione di caratteristiche, anzi…