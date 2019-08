Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il tema del giorno riguarda il mercato dei centravanti, che al 2 di agosto non si sono ancora mosso.



E SE TUTTO RESTASSE COM'E'? - ​Due mesi di trattative inutili. Sì, perché potrebbe crearsi un nuovo scenario all'orizzonte, in cui nessuno cambia aria. Se la Roma decidesse di tenersi Dzeko perché costa la metà di Higuain? Se la Juve decidesse di tenersi il Pipita? Se l'Inter facesse pace con Icardi? Scenari nuovi. Per qualcuno sorprendenti, per altri nella normalità.