Caro direttore, non sono d’accordo con il suo editoriale di ier i. Mi sembra già una poderosa riflessione all’indietro. Secondo lei laha acquistatoper fare un favore allao perché ha pensato di averne bisogno? L’ha acquistatoper fare un favore alo un investimento in chiave europea, oggi Barella vale il doppio. E’ da tempo che la grandi squadre, come loro diritto, si interessano poco del mercato italiano salvo trovare plusvalenze facili.Non c’è nessun rapporto tra i conti non sostenibili del calcio e la scorrettezza di creare un club privato dove esistono solo le tue leggi. I prezzi sono poco sostenibili nella vita di ognuno di noi, ma non ci costruiamo una vita parallela che danneggia gli altri. Si cerca di lavorare di più e meglio. I prezzi del calcio dipendono da un mercato costruito dalle grandi squadre, non da me o da lei.. Nessuno pensa che il calcio sia perfetto, ma chi l’ha riempito di debiti sono loro. O le devo ricordare le cifre? Per di più vincendo approfittando dei debiti fatti.