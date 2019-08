Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il tema del giorno è il futuro di Edin Dzeko, su cui continua il pressing dell'Inter.



Il centravanti bosniaco, infatti, ha da tempo l'accordo con l'Inter, anche se continua il tira e molla tra le società. Solitamente, in questi casi, basta un piccolo sforzo da ambo le parti per trovare la quadratura del cerchio. Il mercato di Roma e Juve gira tutto intorno allo scambio Spinazzola-Pellegrini, utile a risolvere la grana plusvalenze per entrambe. La morale? Finchè Higuain non si muove, Dzeko resta giallorosso. Un grande affare per la Roma, meno per l'attaccante.