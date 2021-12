C’è grande meraviglia per come Inzaghi sta conducendo l’Inter., arrivando anche prima di Inter e Milan. La capacità classica di Inzaghi è costruire squadre che sanno adattarsi a partite diverse. Vanno in contropiede e giocano di manovra nello stesso modo, si sanno adattare all’avversario e alle difficoltà della giornata.Senza avere i giocatori che ha oggi l’Inter. Solo Gasperini inoltre ha saputo restare in una società più di Inzaghi. Allegri ha fatto la stessa cosa ma è stato esonerato. Inzaghi se n’è andato da solo. L’altra capacità è avere sempre la stima dei giocatori. Non è amato, è seguito, ascoltato dai suoi uomini. A volte anche rimpianto, come dimostrano i problemi di Sarri oggi.