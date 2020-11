La conclusione è che una squadra diversa non può esistere se non ha un giocatore diverso. I grandi fuoriclasse, da Pelè a Maradona, a Cruyff, fino a Riva e perfino Chinaglia, sono stati quelli che hanno preso una squadra normale e l’hanno portata a diventare la migliore. Ronaldo ha sempre dato un contributo importante ma ha vinto in mezzo ai migliori, Ibrahimovic ha sempre fatto diventare le sue squadre le migliori del campionato.Ha 10 punti più di un anno fa contro i meno sette dell’Inter e i meno 4 della Juve. E’ l’unico che da gennaio a oggi ha aggiunto giocatori decisivi come Ibra, Rebic, Kjaer, lo stesso Calabria appena recuperato. Non è per niente un caso che nella sua scia resti solo l’altra vera sorpresa, il Sassuolo. Le uniche che giochino un calcio personale.