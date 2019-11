Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un Cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. L'argomento di oggi è Romelu Lukaku, l'attaccante cercato, corteggiato e acquistato da Marotta in estate.



L'Inter ha in dote due tra i migliori attaccanti al mondo, nessuna squadra ha questa abbondanza e una stessa possibilità commerciale. Icardi e Lukaku hanno 26 anni e sono nella loro età migliore: Conte ha scelto il belga perché è molto fisico, una forza che mette al servizio della squadra. Icardi segna come o più di Lukaku ma gioca da centravanti puro, pensa da solo.