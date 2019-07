Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Parliamo di Stephan El Shaarawy il giorno dopo l’ufficialità del passaggio in Cina, allo Shanghai Shenhua.







IN CINA, NON SOLO PER I SOLDI - El Shaarawy ha deciso di trasferirsi in Asia dopo l’avventura alla Roma: guadagnerà 40 milioni di euro in tre anni in Cina. Alla società giallorossa sono andati 16 milioni di euro per il cartellino del Faraone. Ma guai a dire che è andato in Cina solo per i soldi, c’è altro dietro alla sua scelta…