"La Juve ha una rosa ampia": uno slogan diventato ormai di routine nel giornalismo sportivo, ma che nasconde un errore. Sarri può contare su 23 giocatori, Gattuso su 24. Nei 23, tuttavia, figurano anche Buffon, Chiellini (che ha giocato ad agosto l'ultima gara intera), l'acciaccato Demiral, Khedira (a novembre gli ultimi 90'), De Sciglio (non è titolare da dicembre), Rugani ed Emre Can, ceduto a gennaio. A loro si aggiungono gli involuti Rabiot e Bernardeschi, che portano quindi il totale a 14 elementi. Ovvero il numero minimo per una partita, cambi compresi: è insufficiente.