Torna l'appuntamento di: un cappuccino con. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il commento di oggi è sul campionato da record a cui stiamo assistendo.. In 22 partite sono stati segnati tanti gol come non mai, ma è il tempo in cui sono stati segnati che fa riflettere. Le statistiche parlano di cifre altissime negli ultimi 30 minuti di gara il che porta inevitabilmente a considerare come lae i 5stiano stravolgendo la nostra Serie A, favorendo le squadre migliori.