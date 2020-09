Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. L'approfondimento di oggi è suIl trasferimento in Francia del terzino dell'Italia è una grossa rivincita per il giocatore e una grossa sconfitta per la Romama è anche chiaro che l'incomprensione è pesata tutta su Florenzi, con grande danno economico per la società.I tecnici dovrebbero stare più attenti a questi particolari, perché non pagano loro. Il risultato attuale è quasi scandaloso:Meno del valore di un giocatore qualunque. Scartare Florenzi è stato grave.