. Non spendono soldi che non hanno, cercano e trovano giovani di grande qualità e li stanno assemblando bene.. Nessun giocatore importante rifiuta di passare un anno o due in prestito a una società come il Milan.. Quello smise di farlo anche Berlusconi.. Tra il dare e l’avere, ogni euro che spendi in più va direttamente sul prossimo prezzo di vendita dell’intera società.Averli per uno o due anni vale da un punto di vista tecnico come averne comprato il cartellino per tre o quattro stagioni. La differenza la fanno la qualità delle scelte e la possibilità di usare con educazione e profitto il grande nome del Milan.Approfittare del primo disagio di qualunque campione. Credo sia tempo di capirlo e apprezzarlo.