Nel 1925 Mussolini scoprì la forza popolare del calcio attraverso una formidabile protesta arbitrale che portò a una profonda riforma del sistema. Compreso il controllo del gioco da parte del partito fascista. Perché si arriverà allo sciopero? Perché nessuna magistratura può essere accusata troppo a lungo di essere disonesta. O è disonesta o non lo è.. Siccome il calcio può fare a meno di tutto ma non di un arbitro, ne consegue che gli arbitri sono nettamente la parte la più importante del gioco.Ma oggi siamo arrivati al troppo e sapete qual è la differenza? Che prima si lamentavano le piccole squadre per arbitraggi contro le grandi. Oggi si lamentano le grandi per arbitraggi contro le altre grandi. Tutti ambiscono a essere innocenti e vincenti, cosa poco possibile.Se sono tutti scontenti, siamo tutti sullo stesso piano.