Pairetto e Nasca hanno chiuso a Spezia la loro stagione. In decenni di calcio poche volte ho visto questa velocità. Direi che umanizza l’arbitro, nel senso che mette il suo errore tra le tante possibilità della partita.. Né mi è chiara la ragione dell’ingresso di Mourinho nella discussione. Lui si rifiuta di parlare con chi non ha vinto titoli, vedi Zeman, ma si sente in dovere di discutere un arbitro.Mettendolo sul conto dei giornalisti che non ne hanno ancora parlato trovandosi in altra sede. Ma c’è di più: abbiamo tutti sofferto per l’errore di Radu col Bologna ed esultato in modo politicamente corretto al bacio di Audero a Criscito dopo il rigore sbagliatoCome sempre non siamo credibili. Facciamo del banale la nostra vita quotidiana.