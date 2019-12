Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.







Tutti i tifosi della Juve se la prendono con Sarri e le sue scelte, e sono commenti feriti di chi è convinto che la Juve sia più forte della Lazio. Ma sono commenti sbagliati, per due motivi. Commenti di chi non riconosce lo spettacolo della Lazio e del suo calcio, bello. E che ha battuto la Juve 2 volte in 10 giorni...