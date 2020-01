Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.









Da fiorentino, sono rimasto particolarmente toccato dai gravi insulti proferiti per tutta la partita, da una porzione della Curva Fiesole, all'allenatore dell'Atalanta Gasperini. Un fatto passibile di denuncia, se non fosse che queste persone, mischiate, nel branco, non si firmano. Non hanno un volto a cui associare questi comportamenti.