. E’ il parere di una bella signora, architetta e consigliera di un grande municipio. Non faccio nomi e cognomi, è sul web e di per se stesso non dice niente, conta l’opinione. C’è tutto quello che dobbiamo sapere. A me sembra una grande sciocchezza, ma questa è la libertà: accettare che qualcuno possa dire una grande sciocchezza. Essere liberi di giudicarla e commentarla. Già presentarla come un parere sciocco è già un modo illiberale di comportarsi. E’ parzialità, un tentativo di influenzare il giudizio.E’ diversità, discussione e, in sintesi, accettazione. Tutto quello che avviene sulla terra è naturale, tutto. Anche un fantasma, se appare o lo sento, fa parte della natura perché io sono natura.Non c’è via di uscita per un uomo libero. E’ per questo che non risolviamo mai niente: perché dobbiamo accettare tutto. O negarci la civiltà.