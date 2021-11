Lo era già stata contro la Spagna e poi con l’Inghilterra, ma quelle erano finali, hanno storie e atmosfere diverse. Da settembre abbiamo smesso di giocare alla Mancini, siamo tornati al vecchio possesso palla, mai più un gioco a due tocchi. Abbiamo dato la colpa a Immobile, poi guardi la situazione dall’alto e scopri che nelle prime dieci squadre in classifica c’è solo un italiano centravanti, Immobile.Non ne abbiamo più. Possiamo dire che bastava il rigore di Jorginho o qualche scelta diversa, ma l’involuzione del nostro calcio è netta da tempo. Negli ultimi due mondiali giocati siamo usciti al primo turno, all’ultimo mondiale non siamo nemmeno andati, al prossimo non siamo messi bene. Ci sono ormai tre giocatori italiani ogni dieci e molti di quei tre sono di giro. Oltre questa squadra in testa-coda, non c’è alternativa.. Siamo ormai tutta var e distintivo, debiti e superlativi. Ma non basta più.